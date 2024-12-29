أمينة الفتوى: امتناع الزوجة عن زوجها بدون عذر تعتبر ناشز

كتب- محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة الناشز هي التي تخل بحقوق زوجها الثابتة لها من الناحية الشرعية، مؤكدة أن هناك حقوقًا شرعية يجب على الزوجة الالتزام بها تجاه زوجها.

وأوضحت أمينة الفتوى، أول حقوق الزوج هي حق المعاشرة، وهي العلاقة الخاصة بين الزوجين التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، إذا أخلت الزوجة بهذا الحق من غير عذر شرعي، فإنها تُعتبر ناشزًا"، مؤكدة أن الزوجة إذا امتنعت عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر شرعي، مثل عذر نفسي أو جسدي، فإن ذلك يعد إخلالًا بحق من حقوق الزوج، ويحق للزوج أن يطالب بهذا الحق.

كما أشارت إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بعدة أمور أخرى أيضًا، مثل: "أن تسكن في بيت الزوجية، وأن لا تخرج من البيت دون إذن الزوج، وأن تحافظ على شرفه في حضوره وغيابه"، مؤكدة أن الشرع يوجب على الزوجة أيضًا حسن المعاشرة مع زوجها.

وأضافت حمام، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة" الناس": إذا أخلت الزوجة بأي من هذه الحقوق، فإنها تدخل في دائرة النشوز، ولكن، لا يمكن للزوج أن يقرر بأن زوجته ناشز من تلقاء نفسه، فالحكم على الزوجة بأنها ناشز لا يتم إلا من خلال القضاء، أي الجهات المختصة"، مشددة على ضرورة ألا يتخذ الزوج قرارًا انفعاليًا في حالات غضب أو خلافات مؤقتة بينهما.

وأوضحت أنه لا يجوز للزوج أن يتخذ أي إجراءات ضد زوجته، مثل الامتناع عن الإنفاق عليها، لمجرد قوله بأنها ناشز، بل يجب أن يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك بشكل قانوني وعادل.