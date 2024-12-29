هل تصح إمامة الصبي للكبار في الصلاة؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "حفيدي عمره تسع سنوات أحيانا يصلي بي أمام وأنا جالس على مقعد فهل تصح الصلاة؟

في رده، قال أمين الفتوى طالما الطفل أصبح مميزا ويفهم معنى الطهارة والوضوء ومعنى الصلاة له أن يصلي وثبت ذلك عن صحابي صغير يصلي بقومه وهو صغيرة وكان أكثرهم حفظا للقرآن الكريم وهذا حديث في صحيح البخاري.

وأضاف عثمان خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية" الناس": أنه يجوز أن يصلي الطفل إمام طالما يعرف أحكام الصلاة.

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