أيمن أبو عمر: المخدرات سبب زنا المحارم وجرائم أخلاقية

كتب- محمد قادوس:

قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء وزارة الأوقاف، إن المخدرات تُعد من أكبر الكبائر التي تهدد الصحة النفسية والمجتمع.

أشار أبو عمر، خلال حلقة برنامج "منبر الجمعة"، المذاع على فضائية" الناس": إلى أن المخدرات تدمر خلايا المخ وتسبب الاكتئاب والاضطرابات النفسية، مما يؤدي إلى الإدمان. كما تؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية والأداء الوظيفي.

وأكد أن المخدرات تؤدي إلى تدمير خلايا المخ، الاكتئاب والاضطرابات النفسية، و الإدمان، والتأثير السلبي على العلاقات الاجتماعية، التأثير السلبي على الأداء الوظيفي.

وحذر أبو عمر من أن المخدرات تؤدي إلى ظواهر اجتماعية خطيرة مثل زنا المحارم والجرائم والمتشردين والمتسولين.

وطالب المجتمع بتعزيز الوعي حول مخاطر المخدرات وحث على العمل المشترك لمواجهة هذه الظاهرة.