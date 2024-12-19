حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة؟.. محمد على يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم كشف المرأة قدميها في الصلاة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجوز كشف المرأة قدميها في الصلاة، وهو مذهب الجمهور، وفي المسألة خلاف: فمذهب الحنيفة وجمع من الحنابلة: أن للمرأة كشف قدميها في الصلاة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الراجح في ذلك هو مذهب الجمهور وأنه لا يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة، لحديث أم سلمة قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.. رواه أبو داود.

وأوضح الداعية أن صلاة السنة كالفرض في هذه المسألة، لا فرق بينهما، فمن أرادت أن تأخذ برأي الحنفية فلها ذلك، والأولى الأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة لقوة الدليل عندهم، وخروجا من الخلاف.

واتفقوا على أن كشفهما لا يبطل الصلاة.

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