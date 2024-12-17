الدعاء المستحب عند اشتداد المطر.. تكشف عنه الإفتاء

كتب - علي شبل:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن الدعاء المستحب عند اشتداد المطر الوارد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة.

وقالت الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ان من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".

كما استشهد الدار بما ورد عَنْ أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: ‌صَيِّبًا ‌نَافِعًا. أي: ينزله الله مَطَرًا نافعًا للعباد والبلاد.

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