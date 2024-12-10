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محمد على يوضح هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟

01:27 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الدكتوور محمد علي الداعية الاسلامي

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كتب-محمد قادوس:

هل يجوز الاقتراض للحج والعمرة؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده لا يجب الاقتراض للحج والعمرة، وإنما الواجب على ‏المسلم أنه إذا ملك المال الكافي لنفقة الحج أو العمرة وكان زائدا عن نفقته الأصلية، ونفقة من تلزمه مؤنته ‏حتى يرجع، وكانت لديه القدرة البدنية أن يحج ويعتمر، فالاستطاعة هي قدرة مالية وبدنية، والمسلم غير مطالب بتحصيل السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين.

وأضاف علي في رده لمصراوي: الحاصل أن الاقتراض للحج أو للعمرة جائز ولا يجب بشرط أن يعلم المقترض أن لديه القدرة على السداد. قال الخطيب الشربيني: إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه القدرة على الوفاء إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء.

وأوضح الداعية لا حرج من الاقتراض بشرط أن يكون قرضًا حسنا بلا فائدة للحج أو العمرة سواء كان من البنك أو غيره.

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محمد على الاقتراض للحج والعمرة
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