مجدي عاشور ينصح: قبل صلاة الاستخارة اسأل أهل الخبرة.. وجوابها في هذه العلامات

كتب - علي شبل:

كثير من المسلمين يؤدون صلاة الاستخارة عند اتخاذ بعض القرارات او الخطوات المهمة في الحياة، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد الكثيرون أن جوابها يقتصر على رؤيا منامية، وهو أمر صححه الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتى وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وكان عاشور تبقى سؤالا من شخص يقول: كيف نعرف جواب صلاة الاستخارة؟، ليرد عاشور موضحا أن طريقة معرفة جواب الاستخارة متنوعة ، والأمر فيها قريب، فمن استخار اللهَ تعالى في أمر من الأمور ووجد انشراحَ صدره، وتوفيقَ الله تعالى؛ فليُقدِم عليه، ومن وجد صارفًا عنه فليتركه.

وأضاف عاشور في بيان فتواها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا يتوقف الأمر في معرفة جواب الاستخارة على الرؤيا.

ونصح امين عام الفتوى بأن يسأل الإنسان أهلَ الخبرة والأمانة في أمره أوَّلًا، ثم يصلي صلاة الاستخارة، ثم يُقْدِم على أمره مع التوكل على الله تعالى. فإن كان خيرًا فسيسره الله له ، وإن كان شرًّا فسيصرفه الله عنه.. والله أعلم.

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