محمد على يوضح حكم صلاة وصيام الحامل إذا رأت الدم؟

كتب-محمد قادوس:

حكم صلاة وصيام الحامل إذا رأت الدم؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده اختلف أهل العلم في الدم الذي تراه الحامل هل يعد حيضا ؟ والراجح من أقوال أهل العلم أن الحامل لا تحيض وهو مذهب الحنابلة لقوة الدليل عندهم، قال ابن قدامة رحمه الله: مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد و الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي، وقال مالك والشافعي والليث : ما تراه من الدم حيض إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق، لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا رأت الحامل الدم أثناء حملها فهو دم فساد، وليس له حكم الحيض فلا يمنعها هذا الدم ولا ما تبعه من إفرازات من الصوم والصلاة، كما يجوز أن يقربها زوجها لأنها في حكم المستحاضة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم. أخرجه البخاري.

وأوضح الداعية على المرأة أن تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي.

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