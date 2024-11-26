هل يشترط التلفظ بالنية والوضوء قبل الغسل؟.. الشيخ أحمد خليل يرد

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف. إن النية ركن في الغسل عند المالكية والشافعية وشرط لصحة الغسل عند الحنابلة، وسنة مؤكدة عند الأحناف فلا يجوز تركها، أما بالنسبة للتلفظ بها فلا بأس وإن كان النية محلها القلب.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن الغسل هو تعميم الجسم كله بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء بغير أوصافه من طعم أو لون أو رائحة، ومن سنن الغسل أن يتيمن في غسله بمعني أن يقدم غسل الجانب الأيمن على الأيسر، وإن خالف صح غسله وخالف السنة.

وتابع: أما بالنسبة للوضوء فهو من السنن في أول الغسل فعله النبي-صلى الله عليه وسلم-ولم يتركه، وترك السنة أمر لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح