الشيخ أحمد خليل يوضح حكم أكل العقارب والحيات

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد خليل، من علماء وزارة الأوقاف، في إن الإسلام يحرم أكل الحيات والعقارب، وذلك استنادًا إلى ما ورد في السنة النبوية الشريفة.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف خلال تصريحات خاصة لمصراوي: أن هذه الحيوانات تعتبر من الكائنات الضارة أو من الخبائث التي يجب الحذر منها، ولا يجوز تناولها إلا في حالات الضرورة القصوى التي تبيح أكل المحرمات، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث"، وبالتالي، فإن العقارب والحيات من الخبائث فيحرم أكلها إلا للمضطر.

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل بعض الكائنات الحية إلا إذا كانت تشكل خطرًا على الإنسان، كالحية والعقرب، وقال في الحديث الصحيح: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والفارة والكلب العقور والغراب والحدأة" (رواه البخاري ومسلم)، لكن هذا لا يعني أن هذه الحيوانات تكون مباحة للأكل، بل يُستثنى منها حالات الضرورة التي تبيح تناول المحرمات.

وأوضح أن الشرع يحرص على الحفاظ على صحة الإنسان، وتناول أشياء قد تكون سامة أو ضارة بالجسم يتناقض مع هذا الهدف، موضحا أنه إذا لم تكن هناك ضرورة ملحة تتطلب تناول مثل هذه الكائنات، فيجب على المسلم تجنبها والابتعاد عن أكل الحيات والعقارب.

وأكد الشيخ أحمد خليل في ختام تصريحه أن المسلم يجب عليه الالتزام بما جاء في النصوص الشرعية، والابتعاد عن كل ما يضر بصحته أو يتعارض مع تعاليم دينه.

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