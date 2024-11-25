رمضان عبد المعز: هذه علامات التوبة الصادقة.. فيديو

كتب- محمد قادوس:

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، عن علامات التوبة الصادقة، قائلا ربنا قال فى كتابه العزيز :" كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

وأضاف عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة" دي إم سي": أن علامات التوبة الصادقة أنه إذا أذنب العبد وارتكب سوءا دون قصد وتاب فإنه بذلك يصلح ما أفسده، وهناك آيات كثيرة فى القرآن الكريم تتحدث عن ذلك منها :" فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ"، وهذه هى التوبة الصادقة.

تابع الداعية، النبى وضع قاعدة وهى أحد القواعد الفقهية المقررة عند الشافعية، وهى "الضرر يزال"، كما أن النبى قال :"لا ضرر ولا ضرار"، وفى الحديث القدسى يقول عن أنس رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة قال:" يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة).