داعية يوضح هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟

كتب-محمد قادوس:

هل يجوز صلاة الاستخارة عن الغير؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الأصل أن الإنسان هو الذي يستخير لنفسه لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم:" إذا هم أحدكم بأمر؛ فليصل ركعتين، ثم ليقل ... الحديث.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن الأصل استخارة الإنسان عن نفسه وليس عن الغير، فصلاة الاستخارة متعلقة بنفس المستخير الذي يريد أن يفعل وليس بنفس الغير.

وأوضح الداعية أن بعض العلماء قد رأي صحة النيابة في الاستخارة، ففي حاشية العدوي المالكي على شرح الخرشي لخليل: تنبيه: كان بعض المشايخ يستخير للغير، وقال بعض الفضلاء: يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أن الإنسان يستخير لغيره، والحديث في الجامع الصغير، وفي الاستدلال بما ذكر شيء كما في بعض الشراح.

وبين أن الأمر فيه خلاف ولا ينكر المختلف فيه، لكن جماهير أهل العلم على أن تصلى الاستخارة عن النفس دون الغير.

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