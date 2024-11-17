داعية يوضح حكم فضح الزاني والتشهير به؟

كتب-محمد قادوس:

حكم فضح الزاني والتشهير به؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الله عز وجل أمرنا بالستر على عباده، لا سيما مع التائب، وجاء في ستر عصاة المسلمين حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. متفق عليه.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إلا من عرف بالشر والفساد، فإنه يرفع أمره إلى ولي الأمر ليكف شره، ولا يتكلم فيه بين عامة الناس وأهله وجيرانه وأصدقائه؛ لأن هذا من الغيبة، كما قال ابن علان في شرح حديث ابن عمر: من ستر مسلما؛ ستره الله.

وأوضح الداعية أن الزاني كغيره من العصاة ينبغي ستره، لا فضحه والتشهير به، مستشهدًا في ذلك بحديث ماعز لما زنى وأقيم عليه الحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَا هَزَّالُ؛ لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ، كَانَ خَيْرًا لَكَ. رواه مالك في الموطأ.

وأكد على أن اتهام أحد بالزنا يحتاج إلى بينة، فمن تكلم في شخص بأنه زنا ولم يأت بالبينة الشرعية، فإنه يقام عليه حد القذف.

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