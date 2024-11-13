الإفتاء توضح حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن مَن صلَّى الوتر في أول ليله ثم أراد أن يتنفل بعده؛ فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى مع هذا الوتر يشفعه بها.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه ليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر؛ لكونه قد أداه سابقًا، ولأن نقضه مفضٍ لتعدد الأوتار وهو منهيٌّ عنه، فضلًا عن أن الوتر الأول قد مضى على الصحة فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه صحيحًا، ، وهذا القول فيه جمع بين النصوص، والمقرر أن "الجمع أولى من الترجيح"، و"الإعمال أولى من الإهمال".

هل يجوز قضاء الوتر نهاراً؟

هل يجوز قضاء الوتر نهاراً؟.. سؤال كان مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، قد تلقاه وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع موضحة أن العديد من النصوص دلت على فضل الوتر وأهله. ومنها: عن علي، قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "يا أهلَ القرآن أوترُوا، فإن الله وترٌ يُحِبُّ الوترَ".

واستشهدت اللجنة في بيان فتواها بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر. (صحيح البخاري).

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الوتر سُنة مؤكدة خلافًا للحنفية حيث قالوا بوجوبه.

أما عن قضاء الوتر، فقالت إنه يجوز لمن فاته أن يقضيه نهارًا على الراجح المفتي به لمن فاته وكذلك صلاة الليل. لما روى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ». (سنن الدارقطني).

وعن قضاء الوتر، أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أنه يُقضى شفعٍا فإن كنت توتر بثلاث فاجعلها أربعًا، واستندت إلى ما ورد عن عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ أَوْ وَجَعٌ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. (صحيح ابن خزيمة).. والله أعلم.

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