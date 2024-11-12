داعية يوضح حكم من باع ذهب زوجته بغير رضاها؟

كتب- محمد قادوس:

حكم من باع ذهب زوجته بغير رضاها؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن الذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته، والذي يسمى "بالشبكة" هو من حقها وهو جزء من المهر.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لو باع الزوج الذهب من غير رضا زوجته فبيعه غير صحيح، ويلزمه رد هذا الذهب لها، فإن لم يمكنه رده فلها مثله إن أمكن وإلا فقيمته (ساعة الرد).

وكذلك الحال إذا كان الزوج قد أخذ الذهب من زوجته برضاها على سبيل القرض فيلزمه رد مثله أو قيمته (ساعة الرد)

وأوضح الداعية إذا كانت زوجته قد أعطته هذا الذهب على السبيل الهبة بطيب نفس ، فلا حق لها فيه على الراجح من أقوال العلماء.