أمين الفتوى: هذا الأمر يزيد البركة في بيوتنا

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الابتلاء لا يقتصر فقط على المصائب والشدائد، بل قد يكون في النعم التي يمنحها الله للإنسان، مؤكداً أن شكر النعم هو نوع آخر من الابتلاء.

وأضاف الطحان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": نحن في كثير من الأحيان نربط الابتلاء بالمصائب مثل المرض أو الفقر أو فقد الأحبة، لكن الابتلاء يمكن أن يكون أيضًا في النعم التي يرزقنا الله بها.. إذا كنت تعيش في راحة وهناء، فهذه نعمة من الله، وقد تكون ابتلاءً يتطلب منك شكر الله، لأن {لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ}، الشكر على النعم هو السبيل لزيادة البركة في حياتنا.

وأكد أن الإنسان قد يكون في حالة من الابتلاء بالنعم وهو لا يشعر بذلك، لأن الابتلاء لا يقاس فقط بالمصائب، بل يمكن أن يظهر في كيفية تعاملنا مع النعم التي لدينا، مضيفا: "ربما يشعر البعض أن الابتلاء يجب أن يكون في الشدائد، لكن الحقيقة أن كل شيء في الحياة هو اختبار، والابتلاء في النعمة ليس أقل من الابتلاء في المصيبة.

وشدد على أن الرضا عن الله وشكر نعمه هو الطريق إلى الاستقرار الداخلي والطمأنينة، وأن الإنسان يجب أن يستمر في شكر الله على كل نعمة مهما كانت صغيرة، لأن هذا يزيد البركة ويجلب المزيد من الرضا، مضيفا: "إذا كنت في نعمة ورضا، فتأكد أنك في حالة من الابتلاء الطيب الذي يعكس قربك من الله.. اللهم اجعلنا من الشاكرين لما أنعمت به علينا.

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