ما هي أفضل أوقات خَتْم القرآن؟

كـتب- علي شبل:

يسعى كثير من المسلمين إلى قراءة القرآن الكريم وختم سوره على مدار العام، إلا أن هناك وقتا لختم سور القرآن عده كثير من العلماء أفضل وقت لختم قراءة القرآن الكريم.. فما هو؟

تؤكد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الأفضل: الخَتْم أوّلَ النهار، أو أوّلَ الليل؛ واستشهدت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بما رواه الدَّارميّ بسندٍ حَسَنٍ، عن سعد بن أبي وَقّاصٍ، رضي الله عنه، قال: إذا وافَقَ خَتْمُ القرآن أوّلَ الليل صَلّت عليه الملائكة حتى يُصبِح، وإن وافَقَ خَتْمُه أوّلَ النهار صَلّت عليه الملائكة حتى يُمسِي.

ثواب ختم القرآن

أما بيان ثواب قراءة القرآن وختم سوره، فقد روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف؛ بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتّلُ في الدّنْيَا فإِنّ مَنْزِلَتكَ عِنْدَ آخِرِ آيةٍ تَقْرَؤُهَا.

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