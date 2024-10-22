هبة عوف: خراب بيوت كثيرة بسبب فهم خاطئ لأحكام الشرع

كتب-محمد قادوس:

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن العديد من البيوت تتعرض للانهيار بسبب سوء فهم بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج، مشيرة إلى أن الطلاق لم يعد السبب الوحيد لخراب البيوت، بل إن هناك حالات أسوأ تتمثل في استمرار الزوجين في العيش معًا "من أجل الأولاد" رغم الانفصال النفسي الكامل بينهما.

وأضافت عوف، خلال حلقة برنامج "أحلى الكلام"، المذاع على فضائية" الشمس": أن هذا الوضع النفسي السلبي يؤثر سلبًا على الزوجين والأبناء، بل قد يكون أسوأ من الانفصال نفسه.

وأوضحت أستاذ التفسير أن بعض الرجال يستغلون هذا الوضع لتبرير علاقات جديدة بادعاء أنهم منفصلون رغم أنهم يعيشون مع زوجاتهم في بيت واحد، محذرة النساء من تصديق هذه الادعاءات التي غالبًا ما تؤدي إلى انهيار الحياة الزوجية.

وتابعت: لا توجد امرأة تقبل بأن يتزوج زوجها عليها، ولكن البعض يستخدم الدين لتبرير هذه الأفعال دون فهم حقيقي للشريعة.

وأكدت عوف أن الآية القرآنية التي تتحدث عن التعدد جاءت في سياق محدد لحماية حقوق اليتيمات، وليس لتبرير تعدد الزوجات دون شروط.

وبينت: أن الآية تقول بوضوح: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة)، وهذا يوضح أن التعدد ليس القاعدة، وإنما هو استثناء مشروط بتحقيق العدل، وهو أمر يصعب تحقيقه في أغلب الأحيان.

واختتمت بالقول إن فهم السنة النبوية في هذا الشأن يجب أن يكون في سياقها الصحيح، بعيدًا عن التفسيرات الخاطئة التي تؤدي إلى هدم البيوت وتدمير العلاقات الأسرية.

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح