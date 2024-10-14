ما حكم صلاة التسابيح وهل لها تشهد؟.. أمين الفتوى يجيب

كـتب- علي شبل:

أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة عن حكم صلاة التسابيح، وهل بها التشهد مثل الصلوات العادية أم لا؟

وفي رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": "صلاة التسابيح تتضمن ذكرًا ووردًا عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، والذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الصلاة المميزة".

وأضاف: "في كل ركعة من صلاة التسابيح تُقال 75 تسبيحة، مما يجعل مجموع التسبيحات 150 عند التشهد في الوسط، وبيّن أنه إذا أرادت السائلة أن تسلم بعد ركعتين بعد التشهد الأول، فهذا جائز شرعًا".

وأشار إلى أنه في حالة صلاة أربع ركعات معًا، يمكن أداء تشهد وسط وتشهد أخير، كما هو الحال في الصلاة العادية، مؤكدا: "ستتسلم بعد ركعتين، وهذا جائز، كما في صلاة السنة، ويمكنها أن تصلي الأربعة ركعات المتتابعة، مثل صلاة الصبح والظهر والعصر، دون الحاجة لتشهد وسط".

وأوضح الشيخ العوضي أنه يمكن أن يكون في هذه الصلاة تشهد وسط أو تشهد أخير، فإذا صلت أربع ركعات، ثم سلمت، يمكنها بعد ذلك أداء ركعتين أخريين بتشهد أخير.

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