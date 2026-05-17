أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تفاصيل رمي الجمرات في أيام التشريق للحاج، قائلًا إن أول أيام رمي الجمرات يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى، لافتا إلى أن وقت الرمي - وفق الراجح من مذهب السادة الشافعية - يبدأ من منتصف ليلة العاشر بعد الإفاضة من مزدلفة، وذلك تيسيرًا على الحجاج في ظل الزحام الشديد.

تفاصيل رمي الجمرات في أيام التشريق للحاج

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، في برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن الحاج يرمي في اليوم الأول سبع حصيات فقط لجمرة العقبة الكبرى، بينما يكون الرمي في الأيام التالية للجمرات الثلاث بإجمالي 21 حصاة يوميًا.

وأشار إلى أن الرمي ليس مقيدًا بوقت الزوال فقط، بل يجوز أداؤه على مدار 24 ساعة، في إطار التيسير على الحجاج وتخفيف المشقة عنهم أثناء أداء المناسك.

العدد الواجب لرمي الجمرات

وأضاف الشيخ عويضة عثمان أن من رمى سبع حصيات فقط في اليوم الثاني، فإنه لم يُتم العدد الواجب، لأن المطلوب في هذا اليوم هو رمي 21 حصاة للجمرات الثلاث.

وأكد أنه إذا كان الحاج لا يزال موجودًا في منى ولم يغادر، فيمكنه تدارك ما فاته من الرمي عن الأيام السابقة، واستكمال العدد المطلوب.

إذا غادر الحاج منى دون تدارك ما فاته من رمي الجمرات

ولفت أمين الفتوى إلى أنه إذا غادر الحاج منى دون تدارك ما فاته من رمي الجمرات، فإنه يلزمه دم، أي ذبح هدي في مكة، مع صحة الحج وعدم بطلانه.

وأوضح أنه يمكن للحاج توكيل من يذبح عنه الهدي في مكة، أو إرسال قيمة الهدي لمن يقوم بذلك نيابة عنه.

حال عدم القدرة على إخراج الهدي

وأشار إلى أنه في حال عدم القدرة على إخراج الهدي، فإنه يصوم عشرة أيام، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية راعت التيسير على الحجاج في أداء المناسك مع الحفاظ على صحة العبادة وقبولها بإذن الله.

