إعلان

قصة سيف" الغضب" داخل مسجد الحسين.. قطعة تنسب للنبي وتثير اهتمام الزائرين

كتب : محمد قادوس

04:01 م 30/04/2026 تعديل في 04:19 م
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حكاية سيف النبي محمد ووصوله إلى مصر (4)
  • عرض 6 صورة
    حكاية سيف النبي محمد ووصوله إلى مصر (5)
  • عرض 6 صورة
    حكاية سيف النبي محمد ووصوله إلى مصر
  • عرض 6 صورة
    حكاية سيف النبي محمد ووصوله إلى مصر (6)
  • عرض 6 صورة
    حكاية سيف النبي محمد ووصوله إلى مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في جولة تصويرية داخل مسجد الإمام الحسين، رصدت عدسة" مصراوي" واحدة من أبرز القطع المنسوبة إلى النبي محمد ﷺ، وهي سيفه الشريف، الذي يقال إنه من مقتنياته، ويعرض ضمن مجموعة من الآثار التي تحظى باهتمام واسع من الزائرين ورواد المسجد.

وتعد غرفة المقتنيات النبوية داخل المسجد من أهم المزارات الدينية في القاهرة، حيث تضم عددًا من القطع المنسوبة للنبي ﷺ، من بينها السيف، إلى جانب المكحلة والعصا وأجزاء من ثيابه، ما يمنحها قيمة دينية وتاريخية كبيرة.

ويعرف السيف باسم" العضب"، ويقال إنه أُهدي إلى النبي ﷺ من الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولم يعرف استخدامه في القتال، بل كان النبي يتكئ عليه أثناء الخطبة، وقد ظل السيف محفوظًا عبر العصور، قبل أن يستقر ضمن مقتنيات المسجد، ورغم خضوع بعض أجزائه لأعمال ترميم، فإنه لا يزال يحتفظ بقيمته الرمزية كأحد أبرز المعروضات.

ووصل السيف إلى مسجد الحسين بعد رحلة طويلة، تنقّل خلالها بين الخلفاء ومقار الحكم، قبل أن يُجمع ضمن الآثار النبوية في مصر، ليستقر في موقعه الحالي، حيث يُعرض حتى اليوم وسط اهتمام الزائرين، باعتباره من القطع التي تُنسب إلى النبي ﷺ وتحمل مكانة خاصة في وجدان المسلمين.

مسجد الحسين سيف النبي مقتنيات النبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
مصراوى TV

رئيس اتحاد العمال يهدي الرئيس السيسي درع الاتحاد خلال احتفالية عيد العمال
بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا
رياضة محلية

بسبب بيزيرا.. مصدر يكشف تفاصيل جلسة توروب مع كوكا
موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة
زووم

موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة

رصاصة في الهواء ترعب بولاق الدكرور..كواليس فيديو مسجل خطر المثير للجدل
حوادث وقضايا

رصاصة في الهواء ترعب بولاق الدكرور..كواليس فيديو مسجل خطر المثير للجدل
"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب
شئون عربية و دولية

"اهتم ببلدك المنهار".. ترامب يشن هجومًا حادًا على المستشار الألماني بسبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

