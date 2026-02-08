إعلان

أحد أسباب دخول الجنة.. الإفتاء توضح حكم وفضل إطعام الطعام

كتب - علي شبل:

11:44 م 08/02/2026

وجبات إطعام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما فضل إطعام الطعام في الإسلام؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة حكم وفضل إطعام الطعام.
وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه تواردت نصوص الكتاب والسنة على أن إطعام الطعام من أحب الأعمال إلى الله تعالى وأرجاها للقبول حتى جعله الله تعالى من أسباب الفوز بدخول الجنة.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بقوله تعالى مادحًا عباده المؤمنين: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ [الإنسان: 8]، وبما ورد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قَالَ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» متفق عليه.

اقرأ ايضًا:

التجليات الكبرى في معجزة الإسراء والمعراج.. يكشف عنها عالم أزهري

علي جمعة يوضح معنى وصف سيدنا محمد "صخرة الكونين وسند العالمين"

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

إطعام الطعام الإفتاء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر
أخبار المحافظات

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
زووم

حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
رياضة محلية

عرض سعودي لنجم الأهلي وتأجيل الحسم بعد كأس العالم.. ما القصة؟
تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
أخبار مصر

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف
شئون عربية و دولية

سوريا.. تضرر 931 عائلة بريف إدلب جراء الفيضانات والعواصف

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)