قبل رمضان.. علي جمعة يكشف عن أحكام الصيام (1): شروط وجوب الصوم

كتب - علي شبل:

11:00 م 08/02/2026

الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق

اقترب شهر الصيام والقيام وصالح الأعمال، شهر رمضان المبارك المبارك، وبهذه المناسبة التي ينتظرها بشوق ملايين المسلمين، كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أحكام الصيام الشرعية.
وفي هذه الحلقة يكشف فضيلة المفتي الأسبق عن شرائط وجوبِ الصيام، لافتا إلى أن الصوم هو الإمساكُ، وشرعًا: الإمساكُ عن شهوتَي الطعامِ والجماعِ في نهارِ رمضان، ونهار رمضان يبدأُ من الفجرِ الصادق وينتهي إلى المغرب، وبداية الليل: أذانُ المغرب.

أما شرائطُ وجوبِ الصيام، ومتى يجبُ على الإنسان أن يصوم؟، فيقول جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: شرائطُ وجوبِ الصيام ثلاثةُ أشياء، هي:

* (الإسلام) لأن الصيام يحتاجُ إلى نية… ليس فقط تمتنعُ عن الطعام؛ يعني لو إنسانٌ قام ولم يأكل إلى الغروب لا يكون صائمًا… لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع من الفجر إلى الغروب لا يكون صائمًا، بل لا بدَّ أن ينوي قبل الفجر. و(إنما الأعمال بالنيات). النيةُ الشرطُ فيها الإسلام… لا نيةَ لكافر؛ ولذلك الصوم لأنه يحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى إسلام، لا يكون إلا بشرطِ الإسلام.
* (البلوغ) فلا صيامَ على صبي، والبلوغُ هو الاحتلامُ عند الولد. والحيضُ عند البنت. فإذا لم ترَ الأنثى حيضًا ولم يرَ الولدُ احتلامًا فإنهما يبلغان بخمسة عشر.
* (والعقل) العقلُ مناطُ التكليف، فلا تصحُّ عبادةٌ إلا من عاقل؛ لأن العباداتِ كلها تحتاجُ إلى نية، والنيةُ تحتاجُ إلى عقل. (رُفِعَ القلمُ عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ).
* (والقدرةُ على الصوم) فالعاجزُ بشيخوخةٍ أو بمرضٍ يُفطر ولا يُكَلَّف بالصوم.

علي جمعة شروط وجوب الصيام الصيام أحكام الصيام

"عقدة الطفولة".. الإعدام لعامل ذبح والدة صديقه بالأقصر
عضو بالأطباء: الاعتداء على طبيب الباجور صدمة تكشف المخاطر التي يتحملها
"فشل تعاقدات".. عبد الحفيظ يتحرك لتغيير في إدارة التعاقدات.. مصدر يكشف
حدث بالفن | إيقاف مطربة وتعرض والد فنان لوعكة وفنانة ترتبط برجل متزوج
داليا البحيري بإطلالة كاجوال وهدى المفتي أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

