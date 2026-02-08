إعلان

الشيخ رمضان عبدالمعز: تفطير الصائم باب عظيم للمغفرة والأجر

كتب : محمد قادوس

08:25 م 08/02/2026

الشيخ رمضان عبدالمعز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد قادوس:

أكد الشيخ ؤز، الداعية الإسلامي، أن الكرم والجود والسخاء من أعظم القيم التي يتحلّى بها المؤمن، مشيرًا إلى أن هذه القيم تتجلّى بصورة أوضح في شهر رمضان المبارك، لأنه شهر العطاء، وشهر إطعام الطعام، وشهر الموائد، وشهر تفطير الصائمين، حيث تتسع فيه أبواب الخير ويتسابق الناس إلى البذل والمشاركة.

وأوضح عبد المعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة" dmc": أن النبي ﷺ بشّر من يفطّر صائمًا بمكانة عظيمة عند الله، فقال: «من فطّر صائمًا كان مغفرة لذنوبه وعتقًا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء»، مؤكدًا أن هذا الفضل الكبير يعكس رحمة الله الواسعة وتشجيعه لعباده على التعاون والتراحم.

وأضاف الداعية الإسلامي أن الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا هذا الحديث تساءلوا: «يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطّر الصائم»، فجاء الرد النبوي ليؤكد سعة الفضل، حيث قال ﷺ إن الله يعطي هذا الثواب لمن فطّر صائمًا ولو على تمرة، أو شربة ماء، أو حتى علبة لبن، مشددًا على أن العبرة ليست بكثرة ما يُقدَّم، وإنما بالمشاركة والنية الصادقة.

وأشار الشيخ رمضان عبدالمعز إلى أن روح رمضان قائمة على التعاون والتكافل، وأن مشاركة الآخرين ولو بالقليل تُحيي القلوب، وتُرسّخ معاني الأخوّة، وتفتح أبواب الأجر العظيم، داعيًا إلى اغتنام هذا الشهر الكريم في إحياء سنة تفطير الصائمين، ونشر معاني الكرم والسخاء بين الناس، كلٌّ حسب استطاعته.

اقرأ ايضًا:

لماذا حذر الرسول من الخوارج وذمَّ طريقتهم؟.. علي جمعة يكشف

ما حكم الشرع في ممرضة تطلع على الموتى وتسيء إليهم؟.. رسالة وعالم أزهري يرد

هل تشعر والدتي المتوفاة بعدم زيارتي لقبرها؟.. أمين الفتوى يرد

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون DMC

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
زووم

"حبيبة الملايين".. ماذا قال الجمهور عن عودة عبلة كامل في رمضان 2026؟
استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
حوادث وقضايا

استعراض بلطجة تحت الأرض.. مسجل خطر بسلاح أبيض في المترو
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
شئون عربية و دولية

أول تعليق من الإمارات على إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية.. ماذا قالت؟
"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"
أخبار مصر

"التضامن الاجتماعي" تطلق مبادرة "فرحة مصر" وتدشن منصة "تيسير الزواج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتدوا الكمامات.. تحديث مهم من الأرصاد بشأن الطقس
احتراق "ميني كوبر" وتصادم مروع.. ماذا يحدث على طريق بنها الحر؟
رئيس الجزائر: السيسي أخ لى والجيش المصري أول من ساعدنا في 1963
كيف رد شوبير على مستمع أشاد بمصطفى وطالب بوقف تدوير حراسة الأهلي؟