ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

06:58 م 20/10/2025

زكاة الزروع

ما مقدار زكاة الزرع الـمَسْقِيِّ بالطاقة الشمسية؟.. سؤال تلقاه دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه تجب الزكاة في المحاصيل التي تُسقى عن طريق استخدام تقنية الطاقة الشمسيَّة، وقدرُها نصفُ عُشرِ الخارج من الأرض أي نسبة (5%)، لأنها داخلة فيما سُقي بالآلات التي يراعى فيها الكُلفة والنفقات التي يتحملها المزارع في زراعته.

حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة

وكانت الإفتاء أوضحت حكم إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة، حيث أوضحت لجنة الفتوى أن الزكاة شُرعت أصالةً لأجل بناء الإنسان وسد حاجاته وكفاية متطلبات معيشته، فإذا تعلق الأمر باستبقاء المُهَج واستنقاذ الأرواح، ومواجهة خطر الجوع والعطش والمرض -كما هو حال أهل غزة- فإن توجيه الزكاة ونقلها إليهم جائز شرعًا، ولا حرج في ذلك.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أن إخراج الزكاة لأسر شهداء غزة جائز بشرط أن يكون ذلك عن طريق القنوات الرسمية والقانونية والمعتمدة، ضمانًا لوصول الأموال إلى مستحقيها.

