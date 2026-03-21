أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أنه يجوز للمسلم الجمع بين صيام القضاء من رمضان وصيام الست من شوال بنية واحدة، وذلك على قول بعض الفقهاء الذين يرون أن تداخل النيات في العبادات ممكن في بعض الحالات.

وأوضحت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجمع بين النيتين يحقق ثواب الصيام، حيث يؤدي المسلم فرضه ويُثاب على صيام النافلة، مستشهدة بقول العلماء الذين أجازوا ذلك تيسيرًا على المسلمين، خاصة لمن يجدون مشقة في إفراد كل منهما بصيام مستقل.

وأضافت أن من أراد تحصيل الأجر كاملاً، فمن الأفضل أن يؤدي قضاء رمضان أولًا، ثم يتبعه بصيام الست من شوال، مؤكدةً أن الهدف الأساسي هو تحصيل الأجر والثواب والتقرب إلى الله بما يطيقه المسلم وفقًا لما ورد في الشريعة الإسلامية.

