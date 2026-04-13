حكم استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين داخل وخارج العمل؟.. دار الإفتاء توضح

كتب : محمد قادوس

07:34 م 13/04/2026

الذكاء الاصطناعي

ما حكم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الموظفين في بيئة العمل؟ وتتبعهم خارج نطاق الوظيفة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل بيئة العمل لمتابعة إنجاز المهام، وضبط أوقات الدوام، وحماية بيانات الشركة، وصيانة مصالح العمل والعملاء، ونحو ذلك، جائزٌ شرعًا من حيث الأصل؛ لأنَّ "للوسائل أحكام المقاصد".
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن يلتزم بإعلام الموظفين مسبقًا بهذه الرقابة؛ وألَّا يتجاوز النظامُ حدودَ العمل إلى الحياة الخاصة واتباع العورات، وأن يقتصر على القدر الضروري لتحقيق المصلحة للعمل ومقتضياته.


وأوضحت لجنة الفتوى أن استخدام هذه الأمور في تتبع خصوصيات الموظفين خارج نطاق العمل، أو الاطلاع على حياتهم الشخصية وما لا صلة له بأداء وظائفهم؛ فهو حرامٌ شرعًا؛ لاشتماله حينئذٍ على عدَّةِ محظورات، من أبرزها: انتهاك الخصوصيات، والتجسس على الناس، وتتبع عوراتهم؛ وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُواْ﴾ [الحجرات: 12]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن طَلَبَ عَورَةَ أَخِيهِ المُسلِمِ طَلَبَ اللهُ عَورَتَهُ حَتَّى يَفضَحَهُ فِي بَيتِهِ» أخرجه أحمد وغيره.

الأرصاد تكشف موعد ذروة الموجة الحارة
الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
حقيقة منع الدكتور مظهر شاهين من الظهور الإعلامي بسبب برنامج كلام الناس..
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
