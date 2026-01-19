أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتابعات تقول فيه: هل يجوز أن أضع أظافر طبية بسبب تآكل أظافري، وهل تصح الطهارة على هذا النحو؟

وأضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه إذا كان هناك عذر طبي، وكان الطبيب قد نصح بوضع هذه الأظافر الطبية، فإن حكمها في هذه الحالة يكون حكم الجبيرة، فتصح الطهارة معها وتصح الصلاة إن شاء الله، ولا حرج في ذلك ما دام الأمر لحاجة علاجية معتبرة.

