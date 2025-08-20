أمين الفتوى: بر الوالدين من أعظم العبادات ولا ينتهى بوفاتهما (فيديو)

كتب - علي شبل:

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بر الوالدين من أعظم الواجبات التي أمر بها الإسلام، وجعلها في المرتبة التالية لعبادة الله، كاشفا عن كيفية البر بهما في حياتهما وبعد مماتهما.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأم تتحمل أعباء الحمل والرضاعة والتربية، بينما يبذل الأب جهده في العمل والإنفاق، ورغم ذلك قد يغفل الأبناء عن رد الجميل، فجاءت النصوص القرآنية لتؤكد وجوب الإحسان إليهما في القول والفعل.

وأضاف عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، أن البر لا يتوقف عند حياة الوالدين، بل يستمر بعد وفاتهما بالدعاء لهما، وتنفيذ وصاياهما، وصلة الرحم التي كانت تربطهما، موضحًا أن مجرد كلمة تضجر مثل أف تُعد من صور العقوق التي نهى عنها الشرع.

وتابع: أن البر لا يقتصر على المواقف الكبرى، بل يشمل الكلمة الطيبة، والابتسامة، والخدمة المباشرة، معتبرًا أن هذا السلوك يُعد عند الله أعظم من كثير من النوافل التي يتقرب بها المسلم.

ودعا الأبناء إلى إدراك قيمة البر والعمل على إرضاء الوالدين في حياتهما وبعد رحيلهما، باعتباره طريقا للفلاح في الدنيا والآخرة، ومصدرا للرضا الإلهي.

اقرأ أيضاً:

تحذير شرعي من الكذب فيما يراه الإنسان من الرؤى والمنامات.. تكشف عنه الإفتاء

"حسب العُرف والنية".. أمين الفتوى يوضح حكم مصافحة المرأة لزميلها في العمل

هل تجوز الصلاة قبل الانتهاء من الأذان؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

أمين الفتوى: الصلاة بالشورت فوق الركبة باطلة ويجب إعادتها (فيديو)