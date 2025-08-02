أمين الفتوى يحذر من موضة "اللبس الكاتنتج": حرام شرعًا في هذه الحالة

كتب - علي شبل:

حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ارتداء الملابس الممزقة، والمعروف بين الشباب بموضة اللبس الكاتنتج، مؤكدًا أنها حرام شرعًا في حالة إظهار جزء من العورة المحرمة.

وقال أمين الفتوى، موجها رسالته إلى الشباب: الشابـ/ـة الجميلـ/ـة: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ».. حديثٌ شريفٌ يُبَيِّن قيمة أن يكون هيئتك ومنظرك جميلة، رائحتك جميلة، وبالأَوْلَى كلامك جميل.. وليس مِن الجَمَال ولا المروءة لبس الملابس الممزقة (cutting) اللي يَظْهَر منه العورة -سواء للرجل أو للمرأة- لتبدو أكثر تَحَضُّرًا ومواكبة للموضة.

وطرح ربيع السؤال الشائك: يعني هو حرام؟، ليقول، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :ل و ظهر منها العورة ... نعم "حرام".. وخلي بالك إنَّ الملابس والهيئات -شَكْلك ومَظْهرك- يراعى فيها أَوَّلًا عادة الناس وبيئتهم، ثم يأتي الكلام على الحكم الشرعي "الحلال والحرام".

وختم ربيع لافتا إلى أن عادتنا في مصر استهجان مَن يفعل ذلك، ولا يَغرنَّك شهرة فَاعِليه ولا تأثيره. فالجَمَال "قيمة إسلامية"... رَاعِها أيها الشابـ/ـة الجميلـ/ـة... تُؤجَر عليها.

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