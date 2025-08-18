كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة تقول: «زميلي في العمل بيسلم عليا بالإيد، مرّة أرفض ومرّة أسلّم عليه، إيه الصح؟».

وفي رده، أوضح وسام أن مصافحة المرأة الأجنبية – أي غير المحرمة – مسألة خلافية بين الفقهاء، إلا أن الفتوى التي تميل إليها الدار ترتبط بطبيعة العرف وانتفاء الريبة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأمر يُردّ إلى العرف، فإذا كان المجتمع قد جرى فيه العرف على المصافحة بين الرجال والنساء دون فتنة أو شهوة أو ريبة، فلا حرج في ذلك شرعًا، مؤكدًا أن العبرة هنا بانتفاء القصد السيئ، لا بمجرد المصافحة في ذاتها.

وأشار وسام إلى أن هذا الفهم ورد ما يؤيده في بعض الأحاديث والسِّيَر، منها ما رُوي عن عمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لافتًا إلى أن المصافحة تصبح محل كفّ وامتناع إذا وُجدت ريبة أو شهوة أو كان العرف يمنع ذلك.

وأكد أن الاحتياط أولى دائمًا إذا وجدت الريبة أو غلب على الظن إساءة الفهم، داعيًا إلى التعامل برقي واحترام في بيئات العمل بما لا يخالف الشريعة ولا يعكر صفو العلاقات المهنية.

