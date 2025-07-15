ما كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟.. الإفتاء توضح

كتب- علي شبل:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما كيفية قضاء صلاة الجمعة لمن فاتته؟، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أن مَن فاتته صلاة الجمعة لعذر من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثما شرعًا، ويلزمه قضاؤها وذلك بصلاتها ظهرًا أربع ركعات.

ما حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد؟

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أوضح حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد، قائلًا إن التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّيها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء، وأقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.

وأوضح علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن إتمام المصلي الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.

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