أمين الفتوى يوضح حكم حلاقة المرأة شعر الرجال.. هل يجوز شرعًا؟

كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم حلاقة المرأة شعر الرجال، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

بداية يؤكد أمين الفتوى أن الشريعة الإسلامية أحاطت مجال التعامل بين الرجال والنساء بسياجٍ من الأخلاقيات والآداب ليُضْمَن بها سلامة الباطن والظاهر لكليهما، فلم يمنعه -أي: التعامل- مطلقًا، ولم يُبحْه مطلقًا.

ولفت ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن قصة سيدنا موسى مع بنتي الرجل الصالح خير مثال على ذلك، قال تعالى: {قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ} [القصص: 23].

وشدد أمين الفتوى على أنه ليس مِن الأخلاقيات الإسلامية -خاصة في المناسبات والأعياد- قيام النساء بحلاقة الشَّعْر ونحوه للرجال؛ فهو ليس مِن الأمور العلاجية التي قد يُترَخَّص فيها، فالله تعالى يقول في الآية الجامعة: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وإذا كان النَّظَر مأمورًا بغَضِّه فمِن باب أولى الـمَس؛ لأنه أفحش.

وختم ربيع، مؤكدًاعلى أنَّه في ظلال ذلك لا يمكن تصدير التعامل بين الرجل والمرأة على أنَّه قائمٌ على الشَّكِّ والرَّيبة والتَّحفُّظ؛ إذ هو تَصنُّع وتَكَلُّف تأباه قواعد الشريعة ومناهجها السَّمْحة.

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