كتب- علي شبل:

كشف الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أغرب الأسئلة التي وردت له مؤخرًا، قائلًا إنه يعكس التغيرات السريعة في واقعنا، وكان سؤالاً عن حكم الاستفتاء عبر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" وجوجل "جيميني"، وهل يجوز الاعتماد عليها كمصدر للفتوى الدينية.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، الثلاثاء: "السؤال ده مش مجرد طرافة، ده واقع الناس دلوقتي، الناس عايزة تسأل الإنترنت بدل ما تسأل أهل الذكر.. وده خطر كبير"، موضحا أن الحكم الشرعي يجب أن يصدر عن أهل العلم المتمكنين، لا عن برامج ذكية تعتمد على مدخلات من البشر ولا تميز بين صحيح وسقيم.

وأشار إلى أن الآية الكريمة: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" هي الأساس في هذا الباب، وأن النبي ﷺ نفسه علّم أصحابه كيف يرجعون للسؤال عند الجهل، كما حدث مع أبي سعيد الخدري في حادثة الرُقية، إذ أصر الصحابة على الرجوع إلى النبي ﷺ رغم أنهم عايشوا الوحي وكانوا يحفظون القرآن.

وتابع: "لا مانع من استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل البحث أو التحقق من المعلومات، لكن لا يجوز الاعتماد عليه في الفتوى أو الأمور الدقيقة التي تحتاج إلى فقه وفهم للواقع، فليس كل من كتب أو قرأ صار مؤهلاً للإفتاء، ولا كل ما في النت يُعتبر علماً".

اقرأ أيضًا:

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

هل صلاة النوافل على كرسي لها نصف الثواب؟.. امين الفتوى يوضح (فيديو)