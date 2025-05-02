أمين الفتوى يوضح كيفية صلاة الجنازة وحكم أدائها بارتداء الحذاء

كتب - علي شبل:

كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن كيفية صلاة الجنازة وحكم أدائها بارتداء الحذاء، وذلك رداً على سؤال تلقاه حول أحكام صلاة الجنازة وهل تُصلى بالحذاء أم لا؟

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن صلاة الجنازة تُعد فرض كفاية، أي إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين، ولا يُشترط أن يُصليها الجميع، قائلًا ان صلاة الجنازة باب من أبواب الرحمة، وهي من حقوق المسلم على المسلم، فاحرصوا على أدائها والدعاء للمتوفى بإخلاص.

وأوضح كمال: "صلاة الجنازة تتكون من أربع تكبيرات: الأولى نقرأ فيها الفاتحة،

والثانية نصلي فيها على النبي ﷺ بالصلاة الإبراهيمية

والثالثة ندعو فيها للميت.

أما الرابعة فنختم بالدعاء لجميع أموات المسلمين، ثم نُسلم."

أما عن حكم أداء صلاة الجنازة بالحذاء، أوضح أنه لا يجوز أداء الصلاة بالحذاء داخل المساجد، احترامًا لقدسية المكان، ولأنها غير مُهيأة لذلك في الوقت الحاضر، أما خارج المسجد، كالساحات أو المقابر أو الأماكن المفتوحة، فلا حرج في الصلاة بالحذاء ما دام: الحذاء طاهر وليس عليه نجاسة وغير مصنوع من جلد محرم كالكلب أو الخنزير.

وختم أمين الفتوى: "من صلى بهذه الطريقة في مكان مناسب ونظيف، فقد أدى الصلاة وأُثيب عليها كامل الثواب من الله سبحانه وتعالى".

اقرأ أيضاً:

الهزار الشرعي.. 3 آداب وشروط للمُزاح يكشف عنها أمين الفتوى

هل يجوز للحاج التبديل بين أنواع الحج؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الصلاة خلف إمام يُخطئ في الفاتحة؟.. أمين الفتوى: يجب إعادة الصلاة في هذه الحالة

بالفيديو- أمين الفتوى يكشف عن أفضل طريقة لحفظ القرآن: مجرد النظر في المصحف عبادة