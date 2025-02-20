حكم استعمال السواك أو معجون الأسنان أثناء الصيام.. شوقي علام يوضح

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان لا حرج فيه شرعًا، وهو أمر مستحب، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم أو عند تغير رائحة الفم، حيث يُعد وسيلة عظيمة للمحافظة على نظافة الفم والصحة العامة.

وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يرى أن استخدام السواك بعد الزوال للصائم يعد مكروهًا، استنادًا إلى الحديث الشريف الذي يذكر أن "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، موضحًا أن هذا المعنى يعكس فضل تلك الرائحة التي قد تصاحب الصائم.

وأكد علام خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة" الناس": أنه إذا كان الصائم يتعامل مع الناس ويشعر بوجود رائحة غير مستحبة في فمه، فإنه يُفضل أن يستخدم السواك بعد الزوال لتجنب إيذاء الآخرين بهذه الرائحة، مشيرًا إلى أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

وفيما يتعلق باستخدام معجون الأسنان في نهار رمضان، قال: "يمكن استخدام المعجون وفرشاة الأسنان بشرط أن يتم التأكد من عدم تسرب المعجون أو الماء إلى الحلق، فإذا زالت مادة المعجون أو الطعم، فلا يؤثر ذلك على الصوم، لكن من الأفضل التحفظ في هذا الأمر لتجنب أي خطأ غير مقصود.

كما ذكر الدكتور شوقي علام أنه من السنن المؤكدة للصائم أن يُخلل بين أسنانه جيدًا، وأنه يفضل أن يستعمل السواك أو التخليل عند الحاجة، مؤكدا على أهمية مراعاة الآداب في استخدام السواك، حيث يُستحسن عدم استخدامه في الأماكن العامة أو أثناء الصلاة، تجنبًا للحرج أو تشويش الذهن أثناء العبادة.