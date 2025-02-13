كيف نغتنم ليلة النصف من شعبان ونأخذ عهدًا من الله.. داعية يوضح "دعاء العهد"

كتب-محمد قادوس:

أكد الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي إن ليلة النصف من شعبان ستكون اليوم الخميس من بعد المغرب وحتى يوم الجمعة، قائلًا" أوعى هذه الليلة تضيع منكم".

وقال الداعية الإسلامي هذه الليلة لها خصوصية، ويستحب صيامها لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- كان يصوم هذا اليوم لأنه من الأيام القمرية" 13-14-15"، وتوافق هذه الليلة ليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة، ونحن لدينا ليلة الجمعة عيد في الأرض والسماء، ما بالكم إذا كانت توافق أيضًا ليلة المنتصف من شعبان ستكون ليلة الفرج وخميس أعياد.

وأضاف أبو بكر خلال برنامج" إني قريب"، المذاع عبر قناة" النهار": أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال:" إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن"..رواه ابن ماجه، وابن حبان، وبذلك الجميع يدخلون في المغفرة.

وتساءل الداعية هل هناك أحد يضيع تلك الليلة، وقال إلى أن العلماء قالوا إلى هذه الليلة يستجاب فيها الدعاء، مثل ليلة القدر، وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان.

وأوضح أبو بكر، أن الشافعي قال إن الدعاء مستجاب في 5 ليال: ليلة الجمعة، وليلتا العيدين، وأول رجب، وليلة النصف من شعبان، فلا تتركوا هذه الليلة دون الاستفادة منها والدعاء.

قال الداعية لا تترك ليلة النصف من شعبان دون أن تأخذ من الله عهدًا، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة مريم،" لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا"، والله يوم القيامة يقول من كان له عندي عهد فليقم.

وأضاف ماذا يقال في هذا العهد،" اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في الحياة الدنيا خائفًا مستجيرًا، مستغفرًا راغبًا إليك، إني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك، فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقربني من الشر وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدًا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد".. ويفضل يكون في الثلث الأخير من الليل، وهو بعد الساعة 12.

وأوضح أن شمس اليوم الخميس تغيب، فلزم بيتك وصلي وأكثر من الاستغفار، ومن الصلاة على النبي، واذكر الله، واختم هذه الليلة بالعهد، فإن الله ينظر إلى العباد، وإذا نظر الله إلى أحد لا يعذبه ابدًا.

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