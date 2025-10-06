تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من طالبة تقول: أغيب عن محاضرة الجامعة بسبب محاضرة أخرى وزميلتي تسجل حضوري عن طريق كيو ار كود، وترسله لي، فأنا بحضرها بس مش في الوقت المحدد ليا.. هل هو حرام؟.. ليرد الشيخ موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر يندرج ضمن تنظيم المحاضرات واللوائح الجامعية، وليس مسألة محرمة شرعًا بحد ذاتها، مشددًا على ضرورة الوضوح والشفافية مع الإدارة الجامعية لتجنب أي أضرار أو مخالفات تنظيمية.

وأكد أن هذه الأمور مسائل تنظيمية يجب التأكد منها، إما من خلال الإدارة الجامعية أو استئذان الدكتور المختص قبل اتباع أي طريقة لتسجيل الحضور غير التقليدية، حتى يكون ذلك متوافقًا مع لوائح الجامعة.

وأضاف أن النية الطيبة لا تكفي وحدها، بل يجب أن تكون الأفعال متوافقة مع الأنظمة المعمول بها، مشيرًا إلى أن الالتزام بالجدول الرسمي والحضور الفعلي هو الأساس، أما أي ترتيبات بديلة فهي لتسهيل التنظيم وليس للتجاوز على القواعد، مؤكدًا أهمية التنسيق والشفافية بين الطلاب والإدارة لضمان السلوك المشروع والنزيه.

