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الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام في شهر رجب؟

03:32 م الأربعاء 08 يناير 2025

مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية

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كتب-محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية حكم الصيام في شهر رجب المعظم؟

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى بمركز الأزهر إن شهر رجب من أشهر الله الحرم التي يحسن بالمسلم فيها أن يكثر من الأعمال الصالحة؛ لما للعمل الصالح فيها من الثواب الجزيل.

واستشهدت لجنة الفتوى بالأزهر بما ورد في سنن أبي داود بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها رضي الله عنه مرفوعًا: «صُم من الحُرُمِ واترك»، وفي سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: «ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان..» الحديث.

قال الإمام الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به) اهـ.

وأضافت لجنة الفتوى بمركز الأزهر عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أن الصوم في شهر رجب مُباح، بل هو مُستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة-في أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة.

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مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية شهر رجب صيام شهر رجب
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