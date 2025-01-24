هل يجوز الزواج من بنت عمي وأختها رضعت معي؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كتب- علي شبل:

كشف الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن رأي الشرع في إحدى حالات الرضاعة، وذلك ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: ما حكم الزواج من ابنة عمي بعد أن ثبت أن أختها أختها الكبرى رجعت معي من نفس السيدة؟.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، أن مسائل الرضاع تحتاج إلى بحث دقيق، حيث يتم الرجوع إلى الأم المرضعة للتأكد من أن الرضاعة قد تمّت بالفعل، وإذا ثبت أن السيدتين قد أرضعتا نفس الشخص، فإن جميع أولاد السيدة المرضعة يكونون بمثابة إخوة للأشخاص الذين رضعوا منها.

وأضاف أنه في حالة إذا ثبت الرضاع بينك وبين ابنة عمك، يصبح ذلك سببًا في تحريمه عليك شرعًا، لأن أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للطفل الذي رضع منها، ويُحرم على هؤلاء الأشخاص الزواج من بعضهم.

وأكد الشيخ العوضي على ضرورة زيارة الجهات الرسمية مثل الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية مع الأم المرضعة والأم الحقيقية للطفل من أجل التأكد من تفاصيل الرضاعة وفقًا للضوابط الشرعية.

3 أسباب تجعل المرأة محرمة على من يريد الزواج بها

وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كشف في فتوى سابقة، عن الأسباب التي تجعل المرأة محرمة على من يريد الزواج بها، موضحا أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع، وهي كالتالي:

1. تحريم بسبب النسب:

المحرمات هنا سبع، وهن المذكورات في قوله تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) إلى قوله: (وبنات الأخ وبنات الأخت).

2. تحريم بسبب الرضاع:

المحرمات هنا سبع أيضًا، ذكر القرآن منهن اثنتين، وهما: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة)، وذكرت السنة الباقي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

وهن: البنت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الرضاع، وبنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع.

3. تحريم بسبب المصاهرة:

المحرمات هنا هن: زوجة الأب، وزوجة الابن، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بها، وأخت الزوجة، وعمتها، وخالتها.

اقرأ أيضًا:

صليت في الركعة الأولى بسورة الناس ماذا أقرأ في الثانية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل رفض الزوجة إقامة حماتها معها نشوز؟.. 3 أمور مهمة يكشف عنها عالم بالأزهر

عمري 70 سنة وعاوزه احفظ القرآن؟.. وباحث شرعي يكشف أسهل طريقة

ما حكم الهبة وشروط الوصية وهل تجوز لغير المسلم؟.. 7 أحكام شرعية مهمة يجب أن تعرفها

كيف تختار الرأي الشرعي عند تعدد الفتاوى؟.. علماء يشرحون قاعدة "استفتِ قلبك"