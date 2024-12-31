فتاوى أثارت الجدل في 2024: الخروج من الجنة ودفايات المساجد وطلاق من لا يصلي

كتب-محمد قادوس:

شهد عام 2024 عدة فتاوى وأحداث أثارت الجدل، جعلت المصريين يتساءلون عن حكم الشرع، ما استدعى تدخل الأزهر ودار الإفتاء للتصدي للأمور التي شغلت الناس.

في هذا التقرير يرصد مصراوي الفتاوى التي أثارت الجدل في 2024، والتي تنوعت بين فتاوى أصل الإنسان وهل أخرجت حواء آدم من الجنة؟ وفتاوى تتصدى لأحداث آنية مثل دفايات المساجد، وخلع الزوج بدون علمه، قصة طبيبة كفر الدوار.

كعادة كل عام، يتجدد قبل بداية السنة الجديدة السؤال حول حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وسط أقوال متشددة تدعي تحريمها.

وانتقد الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتاوى تحريم التهنئة وتكفير وتأثيم من يفعلها. وقال: هذه الفتوى ضارة وليست نافعة، منفرة وليست مؤلفة، مباعدة وليست مقربة، وتساءل مستنكرا: هلا شققت عن قلب أخيك المسلم حينما هنأ أخاه في الإنسانية النصراني بعيده وعلمت (وعلم هذا لله وحده) أنه هنأهم بأعيادهم مشاركة منه معتقداتهم؟

وأكد لا مانع شرعا من وجهة نظري على الأقل من تهنئة إخواننا فى الإنسانية بأعيادهم، والله وحده يعلم القصد و النية ولا احد سواه.. والله أعلم.

لعب الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة المحتوى مقابل المال والتربح من هذه الأشياء بغير بذل مجهود ولا سعي من الشباب، وهذا مما جعل الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ينتقد الكثير من الشباب الذين يفضلون الكسب السريع عبر الإنترنت من خلال لعب الألعاب أو مشاهدة المحتوى مقابل المال، ويظنون أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق الربح، لكن هذه الظاهرة تُمثل مشكلة كبيرة جداً، لأنها تؤدي إلى تدمير الصناعة والتجارة الصحيحة وتؤثر سلباً على المجتمع والأمة بشكل عام.

وأن النبي-صلى الله عليه وسلم-مدح الكسب والعمل والاجتهاد في طلب الرزق الحلال، داعياً إلى أن يسعى الإنسان ويجتهد في عمله حتى يشعر بجمال الكسب وفضيلته، ومن الممكن أن يجني الإنسان المال عبر الرشوة أو التجارة الحرام، ولكن هذا ليس هو الرزق الذي يسعى له المسلم.

هل حواء أخرجت آدم من الجنة؟

وانتقد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، الأشخاص الذين يرون أن حواء هي التي أخرجت أدم من الجنة، وقال أن هذا موروث شعبي جاهل متناقل إن حواء هي سبب خروج آدم من الجنة، وهذا غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن القرآن الكريم أبلغنا إن الاثنين ارتكبا نفس الخطأ، في قوله سبحانه وتعالى: "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ".

وقال أن الوارد في هذه القصة من غير القرآن يقولك حواء أخرجت آدم من الجنة، فالقرآن قال إن الاثنين عليهم مسئولية والشيطان لم يوسوس لحواء في القرآن وإنهما سواء، يقولك المرأة هي التي أخرجت آدم من الجنة ده كذب لا أساس ولا صحة له.

وفي فصل الشتاء وأثناء البرد الشديد يقوم بعض الأشخاص بتشغيل الدفايات الكهربائية في المنزل أو في المسجد أمام المصلين، وبين العالم السعودي الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعض من الأمور التي تُكره الصلاة فيها وأولها الصلاة أمام النار؛ لما في ذلك من التشبه بالمجوس عُباد النار، لكن الدفايات التي تكون في المساجد هذه ليس فيها نار، وإنما طاقة كهربائية فقط، فلا بأس بها، ولو كانت في قبلة المصلين.

وأما الدفايات التي تكون ذات لهب، فهذه مثل الصلاة أمام النار، لكن فيما أعلم أن هذه لا تكون في المساجد، ربما تكون في بعض المخيمات، وأما في المساجد فهي دفايات ذات طاقة كهربائية، وهذه لا بأس بوضعها أمام المصلين.

ونشر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتواه المتعلقة برأي الشرع في حكم خلع المرأة زوجها دون أن يعلم، وهذا بعد ظهور بعض من الزوجات التي تريد أن ترفع على زوجها دعوى خلع على غير علم الزوج وبالأساليب الملتوية للمحامين والمحضرين تم صدور الحكم على غير علم الزوج، وقال أستاذ الشريعة الإسلامية، إن الفرقة التي تحدث بين الزوجين على أقسام:

1-فرقة تكون برغبة الزوج واختياره وبعد موازنته للأمور فينطق بلفظ الطلاق لسانه مريدا إنهاء الحياة بينه وبين أم أولاده وهو المسمى بـ(الطلاق).

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ضرب الأطفال والاعتداء على كبار السن

كثرت في الآونة الأخير ظهور بعض الفيديوهات التي أثارت الجدل حول ضرب الأطفال وتعذيبهم وكذلك كبار السن وإهانتهم، وهذا مما جعل الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، تؤكد أن الشريعة الإسلامية حرمت الاعتداء على أي إنسان، وخصوصًا الفئات المستضعفة مثل الأطفال وكبار السن، نظرًا لضعفهم وعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم.

بعد ولادة المولود يكثر الحديث عن حلق شعر المولود سواء كان ولد أو البنت، يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما.

وقد علق فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجهورية، أن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

يرى كثير من الناس تعلق التمائم والتعويذات والأشياء التي تحتوي على أدعية من الكتاب والسنة اعتقادا أنها تنفع أو تضر.

وهذا الأمر جعل الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، يوضح للذي يعلق التمائم والتعويذات، إذا كانت من القرآن والسنة ، فقد اختلف أهل العلم في ذلك بين مانع ومجيز، أما إذا كانت من غير القرآن والسنة فالإجماع على تحريمها، كالتميمة التي يُعطيها الدجال لضعاف الإيمان فيعلقونها على أبواب بيوتهم أو في سياراتهم أو على أعناق صبيانهم فكل هذا لا يجوز.

في شهر نوفمبر شغلت قضية الطبيبة وسام شعيب الرأي العام وتصدرت محركات البحث، على خلفية مقطع فيديو مثير للجدل نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتحدثت خلاله عن حالات زعمت تعرضها لها خلال عملها تتعلق بحمل غير شرعي للفتيات،

وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هناك نوعين من الأسرار، شخصية وعامة، موضحًا أن كل ما كان هو متفق عليه أو قضى العرف عدم البوح أو الكلام بالأسرار لا يجوز أن نقضي ذلك الشيء.

وقال أستاذ الفقه المقارن: وبالمثال يتضح المقال، أي الأسرار الأمنية أو العسكرية أو العلمية يحرم تمامًا نشرها لما بها من إضرار بالوطن والأمن المجتمعي، كذلك الأسرار الشخصية، لأن المجالس أمانات، ولطالما أؤتمن الإنسان على سر فيجب أن يحفظه، مستشهدًا في ذلك بقول الله- تعالى- في سورة النساء" إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا".

هناك سؤال متكرر بين الزوجات، حول كيفية التعامل مع الزوج الذي لا يؤدي الصلاة ولا يصوم، وهل يحق لها أن تطلب الطلاق منه.

أكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذة التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن الصلاة والصوم يحاسب عليهما الله وحده، و التعامل بين الأزواج لابد أن يكون بالحسنى والنصيحة الطيبة في هذه الحالات، مشيرة إلى قوله تعالى: "ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ"، (سورة النحل: 125).

وخرج علينا مؤخرا على السوشيال ميديا سؤال من أشخاص يتسألون عن حقيقة العجوز كريهة الرائحة التي تأتي يوم القيامة، ويدعون أنها سيدة تكون كبيرة في السن وتقف يوم القيامة برائحتها الكريمة تضحك علينا.

وأكدت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، أن مفهوم "العجوز كريهة الرائحة التي تضحك علينا يوم القيامة" أنها تكون صورة رمزية تتعلق بالدنيا وزخرفها الفاني، موضحة أن هذه الفكرة مستنبطة من الآيات القرآنية التي تحذر من الاغترار بالدنيا وملذاتها المؤقتة.

وإن المسلم عليه أن يتعامل مع الدنيا كوسيلة لا غاية، ويحرص على استثمارها فيما يرضي الله، مستشهدة بقوله تعالى:" وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا" (سورة القصص: 77).