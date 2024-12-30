بعد جدل التهنئة بالعام الجديد.. الإفتاء: جائزة شرعًا ومشروعية التهنئة لا تقتصر على الأعياد

كـتب- علي شبل:

حسمت دار الإفتاء المصرية جدلا يتكرر مع بداية كل عام ميلادي جديد حول مشروعية التهنئة بالعام الجديد، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا ففيها الامتثال للأمر القرآني العام بتذكر أيام الله تعالى، وما فيها من نعم وعبر وآيات؛ وتجدد الأيام على الناس هو من النعم التي تستلزم الشكر عليها.

وأضافت اللجنة أن مشروعية التهنئة لا تقتصر على الأعياد، وإنما تشمل التهنئة عند حدوث النعم، واندفاع النقم، وقد نصَّ الفقهاء على استحباب التهنئة بقدوم الأعوام والشهور.

وأشارت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن التفكر في تعاقب الأيام والشهور والسنين طريق لمراجعة الذات ومحاسبتها على عملها في العام المنقضي، والنظر فيما هو قادم، فهو أمر مطلوب شرعًا؛ فقد قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر:18].

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