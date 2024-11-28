"زوجي عنده مشكلة في الصوت ينفع أصلي به إمام؟".. أمين الفتوى يرد (فيديو)

كـتب- علي شبل:

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: "هل يجوز إمامة المرأة لزوجها في الصلاة إذا كان لديه مشكلة في الصوت؟".

في رده قال أمين الفتوى: "إنه إذا كان الزوج يعاني من مشكلة في الصوت، فالإمامة له تكون في الظهر والعصر، لأنها صلوات سرية، حيث يمكنه أن يصلي بشكل طبيعي، إلا إذا لم يكن يخرج صوته نهائيًا، فلا يسمع من خلفه صوت التكبير، ففي هذه الحالة، يمكن أن يصلي بها ابنها إماما، وإن لم يوجد، فيصلي الزوج منفردًا وحده، والزوجة تصلي وحدها منفردة".

وأضاف شلبي، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس، أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجل في الصلاة، موضحا أنه يجوز أن تكون إمامًا لسيدات أو فتيات مثلها، لكن لا يجوز أن تكون إمامًا لرجل أو ذكور.

أين تقف المرأة إذا أمّت النساء في الصلاة

في السياق نفسه، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز للمرأة أنْ تَؤُمَّ غيرَها مِن النساء في صلاة الفرض، ويكون وقوفها للإمامة معهنَّ في وسط الصف، فإنْ تقدَّمَت عليهنَّ صَحَّت صلاتهنَّ مع الكراهة.

وأضاف علام، في فتوى سابقة، أن الإمام في الصلاة المكتوبة إما أن يكون رجلًا أو امرأة، فإن كان رجلًا فلا خلاف في جواز إمامته -بشروطها عند العلماء-، سواء كان المؤتمون به رجالًا أو نساءً أو أطفالًا.

وأضاف علام: أما إن كان الإمامُ امرأةً فيختلف الحكم في إمامتها باختلاف المؤتمين بها، فإن كانوا رجالًا فلا خلاف في عدم جواز إمامتها لهم، ولا تصح صلاتهم.

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