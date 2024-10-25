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هل يأثم الرجل عن عدم صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد؟.. الإفتاء توضح

11:47 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

دار الأفتاء المصرية

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كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية كيف تكون مسؤولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه على رَبِّ الأسرة النصحُ لمن هُم تحت رعايته من الزوجة والأولاد وغيرهم بالمحافظة على الصلاة، واتخاذ كافة الوسائل المعنوية المشروعة في حثِّهم عليها، فإن أصرّوا على تركها فلا يلحقه من ذلك إثمٌ، مع مراعاة المداومة على النُّصح والإرشاد، والدعاء لهم بصلاح الحال.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن ذلك يكون امتثالًا لأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ [طه: 132].

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دار الإفتاء المصرية الصلاة صلاة أهل بيته
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