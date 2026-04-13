أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدى حرية المرأة في المجتمع الإسلامي وحدود هذه الحرية، مؤكدة أن الشرع الشريف كفل للمرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها قبل الإسلام، وحافظ على كرامتها وذاتها.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام منح المرأة حرية كبيرة في حياتها العامة والخاصة، مثل الحق في الاستقلال المالي والتملك والتقاضي والتعبير عن الرأي واختيار الزوج، مع الالتزام بضوابط الشرع. وأكدت أن كل الحقوق التي كفلها الشرع للرجل هي نفسها كفلها للمرأة، مستشهدة بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال".

وأشارت الدكتورة هند حمام إلى أن الحرية الممنوحة للمرأة ليست مطلقة، بل مشروطة بالالتزام بتعاليم الشرع، مثل ارتداء الحجاب والحفاظ على السلوك الحسن مع الآخرين، وعدم الخضوع في القول مع الرجال، وكل ما يحافظ على عرضها وكرامتها. وأكدت أن هذه الضوابط لا تقلل من حرية المرأة بل تحميها وتضمن كرامتها.

وأضافت أن المرأة يمكنها أن تختار تعليمها، ومجال عملها، وطريق حياتها العامة، ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الشرع، مؤكدة أن الإسلام الوسطي يكرم المرأة ويعطيها حقوقها كاملة ضمن حدود الضوابط الشرعية، بعيدًا عن أي تشدد أو تحرر مبالغ فيه.

وشددت أمينة الفتوى، على أن من يروج لصور غير حقيقية عن قيود المرأة في الإسلام، فهو يبتعد عن الفهم الصحيح للإسلام الوسطي، وعلّقت: "الحمد لله على نعمة الإسلام التي أعطت المرأة حقوقها وحريتها في إطار يحفظ لها كرامتها وذاتها".

