هل المرأة حرة بشكل مطلق؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : محمد قادوس

06:11 م 13/04/2026

د. هند حمام

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مدى حرية المرأة في المجتمع الإسلامي وحدود هذه الحرية، مؤكدة أن الشرع الشريف كفل للمرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها قبل الإسلام، وحافظ على كرامتها وذاتها.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة" الناس": أن الإسلام منح المرأة حرية كبيرة في حياتها العامة والخاصة، مثل الحق في الاستقلال المالي والتملك والتقاضي والتعبير عن الرأي واختيار الزوج، مع الالتزام بضوابط الشرع. وأكدت أن كل الحقوق التي كفلها الشرع للرجل هي نفسها كفلها للمرأة، مستشهدة بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "النساء شقائق الرجال".

وأشارت الدكتورة هند حمام إلى أن الحرية الممنوحة للمرأة ليست مطلقة، بل مشروطة بالالتزام بتعاليم الشرع، مثل ارتداء الحجاب والحفاظ على السلوك الحسن مع الآخرين، وعدم الخضوع في القول مع الرجال، وكل ما يحافظ على عرضها وكرامتها. وأكدت أن هذه الضوابط لا تقلل من حرية المرأة بل تحميها وتضمن كرامتها.

وأضافت أن المرأة يمكنها أن تختار تعليمها، ومجال عملها، وطريق حياتها العامة، ما دام ذلك لا يتعارض مع أحكام الشرع، مؤكدة أن الإسلام الوسطي يكرم المرأة ويعطيها حقوقها كاملة ضمن حدود الضوابط الشرعية، بعيدًا عن أي تشدد أو تحرر مبالغ فيه.

وشددت أمينة الفتوى، على أن من يروج لصور غير حقيقية عن قيود المرأة في الإسلام، فهو يبتعد عن الفهم الصحيح للإسلام الوسطي، وعلّقت: "الحمد لله على نعمة الإسلام التي أعطت المرأة حقوقها وحريتها في إطار يحفظ لها كرامتها وذاتها".

اقرأ أيضًا:

أسامة قابيل يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال للناس بالباطل

حكم صلاة الفجر للمسافر قبل الأذان.. توضيح من دار الإفتاء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



سرعة التدخل أنقذت الموقف.. حريق داخل مستشفى لعلاج الإدمان بالوراق
حوادث وقضايا

سرعة التدخل أنقذت الموقف.. حريق داخل مستشفى لعلاج الإدمان بالوراق

خالد أبو بكر يدعو لنظام مزدوج لعقود الزواج في مصر.. ما القصة؟
أخبار مصر

خالد أبو بكر يدعو لنظام مزدوج لعقود الزواج في مصر.. ما القصة؟
من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
شئون عربية و دولية

من هي "جدة دورداش"؟ ولماذا منحها ترامب 100 دولار وجعلها تشارك في مؤتمره
خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
أخبار المحافظات

خلال احتفالات شم النسيم.. مصرع فتاتين غرقًا داخل حوض مزرعة بالشرقية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟

أخبار

المزيد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو