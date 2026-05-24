هل الصلاة مع وضع طلاء الأظافر صحيحة؟.. أمينة الفتوى تجيب

كتب : علي شبل

11:02 م 24/05/2026

طلاء للأظافر

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الصلاة بعد الوضوء مع وضع طلاء الأظافر، موضحةً أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون وضوء صحيح كامل.

حكم الصلاة مع وضع طلاء الأظافر

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن المرأة إذا توضأت أولًا وضوءًا صحيحًا كاملًا، ثم وضعت طلاء الأظافر بعد ذلك، فإن صلاتها صحيحة ولا حرج عليها في هذه الحالة.

الحكم حسب نوع طلاء الأظافر المستخدم

وأضافت أن الإشكال يظهر إذا انتقض الوضوء بعد وضع الطلاء، ففي هذه الحالة يجب النظر إلى نوع طلاء الأظافر المستخدم؛ فإذا كان من النوع المسامي الذي يسمح بوصول الماء إلى الأظافر، فيجوز الوضوء به وتصح الصلاة.

وتابعت: أما إذا كان غير مسامي ويمنع وصول الماء، فإنه يُعد حائلًا يمنع صحة الوضوء، وبالتالي يجب إزالته قبل الوضوء من جديد.

العبرة في صحة الطهارة

وأكدت أن العبرة في صحة الطهارة هي وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ومنع أي حائل يحول دون ذلك، مشيرةً إلى أهمية التحقق من نوع مستحضرات التجميل المستخدمة، خاصة فيما يتعلق بالعبادات التي يشترط لها الطهارة.

أحمد سيد زيزو: "الأهلي كان أفضل اختيار بعد رحيلي عن الزمالك"
"بقاء توتنهام وهبوط وست هام".. تعرف على الفرق الصاعدة والهابطة من الدوري
ماذا فعلت زوجة محمد صلاح في وداعه الأخير بليفربول؟
بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي
