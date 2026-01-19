ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج؟.. المفتي يجيب

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور عقد زواج، وهل في ذلك كراهة أو مانع شرعي.

وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد؛ لحضور كتب كتاب؟ فصديقتي ستعقد قرانها "كتب الكتاب" في قاعة مناسبات ملحقة بالمسجد بالطابق السفلي منه، فهل يجوز لي وأنا حائض حضور عقد قرانها الذي سيعقد في هذا المكان؟

وفي رده، حسم فضيلة المفتي الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا: يجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد؛ فهي ليست من المسجد، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.



حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن المسجد وإن كان يستحب عقد النكاح فيه، إلا أنه ينبغي مراعاة حرمته وقدسيته، فيحرم على الحائض والنفساء والجنب دخوله لحضور مثل هذه المناسبة؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنبٍ» أخرجه الأئمة: أبو داود، والبيهقي، والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو ما عليه المذاهب الأربعة.

حكم دخول الحائض قاعة ملحقة بالمسجد لحضور عقد زواج

وأضاف فضيلة المفتي موضحًا أن الأماكن الملحقة بالمساجد: هي ما هُيئت لغير الصلوات الخمس كالمدارس والربط والمصلى المخصص للأعياد الجنائز، فيظهر من هذا أن دور المناسبات الملحقة بالمساجد -التي وردت في السؤال- لا تعد مسجدا شرعا؛ لأنها لم توقف للصلاة فيها فأشْبَهَت فناء المسجد ومصلَّى العيد والجنازة ونحو ذلك.

وقد قرَّر الفقهاءُ التفرقةَ بين المساجد -التي هي مواضع الصَّلاة- وبين غيرها من جهة تعلُّق الأحكام الشرعية بها، فأجازوا حضور الحائض والنفساء والجنب مثل هذه المناسبات في هذه الأمكنة ولا إثم عليهم.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال، يقول فضيلة المفتي الدكتور نظير عياد: فيجوز للحائض حضور عقد النكاح المنعقد في دور المناسبات الملحقة بالمسجد، فهي ليست منه، ولا كراهة في عبورها المسجد للحاجة بشرط أمن تلويث المسجد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.



اقرأ أيضًا:

لماذا تقضي المرأة الصيام ولا تقضي الصلاة خلال فترة الحيض؟.. أمين الفتوى يكشف (فيديو)



