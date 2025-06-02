هل استبدال الذهب القديم بآخر جديد ودفع الفرق حرام؟.. عالم أزهري يجيب

كتب - علي شبل:

كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، عن حكم استبدال الذهب القديم بذهب آخر جديد مع دفع الفرق، وهل تلك المعاملة جائزة أم ممنوعة شرعًا.

كان العالم الأزهري تلقى سؤالا من سيدة تقول في رسالتها: استبدلت ذهبا قديما بذهب جديد ودفعت الفرق فقيل لي إن هذا حرام فهل ما قالوه صحيح؟.. ليرد لاشين قائلًا إن العمدة في الإجابة على هذا السؤال حديث رسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد).

وأشار لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه واضح من هذا الحديث الشريف السابق أنه ذكر شروطا لحل المبادلات التي وردت فيه هذه الشروط تختلف باختلاف ما إذا كانت المعاملة بين عوضين من جنس واحد أو بين عوضين من جنسين مختلفين .

وأضاف: فإذا كانت المبادلة المالية بين عوضين من جنس واحد كمبادلة ذهب بذهب مثلا أو مبادلة بر بمثله برا فيشترط في هذه المعاملة لكي تكون حلالا شرطين:

1- هو عدم التفاضل وهو المعبر عنه في الحديث ( مثلا بمثل سواء بسواء).

أي أن تكون المعاملة العوض الأول خمسة أطنان مثلا من البر بخمسه اطنان مثلها من البر أو مبادلة مئة جراما من الذهب بمثلها من الذهب .

2- ان يتم التقابض في مجلس العقد.

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: أما إذا كانت المعاملة المالية بين سلعتين من جنسين كمبادلة ذهب بفضة مثلا أو مبادلة قمح بشعير فاشترط الحديث لحل هذه المعاملة شرطا واحدا بل وحيدا وهو ان يتم القبض في مجلس العقد ولا يشترط المماثلة كيلا بكيل أو وزنا بوزن بين السلعتين كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما يعيننا للإجابة عن هذا السؤال، ان رجلين أحدهما معه تمر رديء والآخر معه تمر جيد فأراد صاحب التمر الرديء ان يعطي صاحب التمر الجيد صاعين من تمره الردئ لياخذ منه صاعا من تمره الجيد فنهاه عن ذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبيعه تمره الرديء ويقبض ثمنه ثم يشتري في معاملة أخرى تمرا جيدا بعد دفع ثمنه.

وبناء على هذا الحديث ينصح الدكتور عطية لاشين السائلة ببيع ذهبها القديم في معاملة أولى وتقبض ثمنه ثم في معاملة ثانية تشتري الذهب الجديد دافعة ثمن ما اشترت يستوي أن يكون التاجر واحدا في المعاملتين، والأفضل أن يكون التاجران مختلفين أي تبيع ذهبها القديم للتاجر الأول ثم تشتري الذهب الجديد من تاجر آخر.. والله أعلم

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