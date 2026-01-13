إعلان

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

09:35 م 13/01/2026

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هل تصح صلاة الرجل بامرأته جماعة في البيت؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد- والواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلفه.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

صلاة الرجل بزوجته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق
زووم

بالصور- شيرين عبد الوهاب وزينة بنفس الفستان والجمهور يعلق
"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
حوادث وقضايا

"أجزاء من عظام بشرية".. قصة مقتل سيدة ودفنها أسفل المنزل بالإسماعيلية
ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)
علاقات

ما قصة أفضل قطة في العالم لعام 2025؟ (صور)
نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
زووم

نورهان منصور توثق رحلتها إلى إسطنبول وزيارة مسجد آيا صوفيا.. صور
لاعبو منتخب السنغال يكررون احتفال "الجيب".. فهل يسخرون من منتخب مصر؟
رياضة عربية وعالمية

لاعبو منتخب السنغال يكررون احتفال "الجيب".. فهل يسخرون من منتخب مصر؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

السنغال

- -
19:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)