إعلان

موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس 22 يناير.. ودعاء بعد ختم الصلاة

كتب : مصراوي

05:10 ص 22/01/2026

موعد أذان الظهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


مصراوي:

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الخميس 22 يناير.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الظهر، اليوم الخميس 22 يناير، في تمام الساعة 12.06 م، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 22 يناير 2026 م:

الفجر 5:20 ص
الشروق 6:50ص
الظُّهْرِ 12.06 م
العصر 3:03م
المغرب 5:23م
العشاء 6:44م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم يا مسبب الأسباب ويا رب الأرباب ويا مقلب الليل والنهر ومدبر أمر من في الأرض وأنت في السماء يا من تقول كن فيكون.. أسألك بحسن ظني بك وبكل يقيني بلطفك ورحمتك وعطائك أن تهبنا خيرًا لا ينغلق بابه وأن تعطينا من الرضا ما تسعفنا أسبابه وأن ترزقنا رزقًا مدرارًا لا ينفد ولا ينقطع.

اللَّهُمَّ لا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللَّهُمَّ إنا نسألك علم الخائفين، وإنابة المخبتين، وإخلاص الموقنين، وشكر الصابرين، وتوبة الصديقين، وفهم النبيين. اللهم آمين.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد النبي الأعظم، سيد العرب والعجم، الكاشف بدعائه الغُمَم، صلاةً تيسر بها مطلوبنا في وقت قريب، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

موعد أذان الظهر أذان الظهر صلاة الظهر موعد أذان وصلاة الظهر اليوم الخميس صلاة الظهر اليوم صلاة الظهر اليوم الخميس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
رياضة محلية

صفقة الأهلي الجديدة تثير الجدل بعد نشر الفيديو التقديمي
"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
مصراوي ستوري

"عليه العوض وحسبي الله".. خناقة بين زوجة حسام حسن على السوشيال بسبب منتخب
"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
مصراوي ستوري

"بينهم لاعب الأهلي السابق".. 20 صورة لنجوم كرة قدم أجروا عمليات تجميل
"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي
زووم

"أنا شفت معاه الهنا" فيديو جديد يجمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟
نصائح طبية

طبيب يوضح.. متى يصبح الشاي عدو النوم؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام